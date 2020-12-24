تدمير 4 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي

أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، عن تدمير 4 ألغام بحرية خلال 24 ساعة ماضية، زرعتها ميليشيا الحوثي. وأوضح التحالف أن «الألغام البحرية المكتشفة من نوع «صدف» إيراني الصنع، مشيرا إلى أن زراعة الميليشيات للألغام البحرية، تهديد خطير للملاحة والتجارة العالمية». وأشار إلى أنه تم تدمير 175 لغما بحريا، زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائيا.



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