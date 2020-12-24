المستشفى الميداني ثاني مراكز تطعيم اللقاح بجدة

كشفت مصادر صحية لـ«دوت الخليج» أنه جار تجهيز المركز الثاني لتلقي لقاح كورونا «فايزر» في المستشفى الميداني بشمال جدة، الواقع بمركز جدة للمعارض، وسيكون جاهزًا خلال الأيام القادمة.

وقال المصدر إنه بالنسبة لمركز لقاحات فيروس كورونا الحالي والواقع في مطار الملك عبدالعزيز، فإنه يحتوي حاليًا على 84 غرفة جاهزة للاسقبال والتطعيم، وجاري التجهيز خلال الأسابيع القادمة لافتتاح عدد أكبر من الغرف يصل إلى 400 غرفة كمرحلة أولى.

هذا وقد بدأت اليوم حملة التطعيم في مركز لقاحات فيروس كورونا بمطار الملك عبد العزيز في جدة ، ويُعد المركز ثاني مركز من مناطق و محافظات المملكة بعد الرياض لتلقي اللقاح.