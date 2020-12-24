السعودية اليوم / الرئيس المصري يؤكد ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض ضرر كورونا على اقتصاديات أفريقيا



القاهرة 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح الضرر الذي أحدثته جائحة

وشدد الرئيس السيسي، خلال مشاركته اليوم في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

وأشار إلى أن نجاح القمة الأفريقية المقبلة سيعتمد على التركيز على تناول القضايا الملحة ذات الأثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، والتي تنعكس بدورها على جهود حفظ السلم والأمن الأفريقي.

// انتهى //

19:31ت م

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القاهرة 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.وشدد الرئيس السيسي، خلال مشاركته اليوم في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.وأشار إلى أن نجاح القمة الأفريقية المقبلة سيعتمد على التركيز على تناول القضايا الملحة ذات الأثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، والتي تنعكس بدورها على جهود حفظ السلم والأمن الأفريقي.// انتهى //19:31ت م0151

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