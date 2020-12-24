السعودية اليوم / الأردن تسجل 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1707 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 254496 حالة شفاء بعد تسجيل 2338 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3681 حالة.

// انتهى //

18:23ت م

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عمّان 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 283690 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 254496 حالة شفاء بعد تسجيل 2338 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3681 حالة.// انتهى //18:23ت م0142

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