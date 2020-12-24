السعودية اليوم / إنهاء معاناة مريض من ورم في الظهر في مستشفى الملك خالد بنجران



نجران 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

نجح مستشفى الملك خالد في نجران في إنهاء معاناة مريض من ورم في أسفل الظهر استمرت لأكثر من 15 سنة.

وأوضحت صحة نجران أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم (ساركوما) بحجم 20cmx20cm, ووُضعت خطة علاجية مشتركة بين قسم جراحة الأورام وقسم جراحة التجميل, حيث أُدخل المريض غرفة العمليات وأزيل الورم بالكامل وتعويض فقدان الأنسجة في أسفل الظهر بعد استئصالها بنجاح بفضل الله وبعد تلقية الرعاية الصحية اللازمة في قسم التنويم غادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

// انتهى //

17:47ت م

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