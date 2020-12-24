السعودية اليوم / نجاح استئصال ورم سرطاني من معدة مريض في مستشفى حفر الباطن



حفر الباطن 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

تمكن مستشفى حفر الباطن المركزي من استئصال ورم سرطاني من معدة مريض من خلال إجراء عملية جراحية عبر المنظار، حيث كان يعاني من آلام حادة في البطن وبعد إجراء الفحص السريري وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة تبين وجود ورم سرطاني في المعدة.

وباشر الفريق الطبي بإجراء عملية بالمنظار واستغرقت 5 ساعات استُئصل خلالها الجزء المصاب من المعدة بالمنظار الجراحي دون الحاجة للتدخل الجراحي لفتح البطن، وتوصيل ما تبقى من المعدة مع الأمعاء الدقيقة حيث تكللت العملية بالنجاح وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى بصحة جيدة دون أي مضاعفات ولله الحمد.

// انتهى //

17:46ت م

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