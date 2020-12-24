السعودية اليوم / انطلاق "حديث مسك" في نسخته العاشرة تحت عنوان "التكيّف مع التغيير"



الرياض 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

تطلق مؤسسة

وتأتي الفعالية التي تتناول هذا العام موضوع "التكيّف" مع التغيير في مركز المعارض والمؤتمرات بواجهة الرياض، الذي يثري الحديث فيه نخبة من المؤثرين المحليين والعالميين من رواد التغيير، لينقلوا رؤاهم كقادة أعمال حول الجائحة، وكيف استطاعوا في خضم تداعياتها من الإبحار بمشاريعهم إلى بر الأمان.

وككل التجارب الاستثنائية للمؤسسة في عام 2020م ينطلق "حديث مسك" بطابع فريد عن المواسم السابقة، يقوده الشغف والدافع نحو التأثير، متناولًا موضوع التكيف لتجاوز العقبات، وانطلاقًا من هذا المبدأ يتم عقد هذا الموسم بالتكيف مع الوضع الراهن والتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، من خلال تنظيم الحدث ليكون مخصصًا للمركبات، ومستقبلًا ضيوفه في مقاعد سياراتهم، في مساحة تتجاوز 16000 متراً مربعاً، تماشيًا من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، مقدماً نموذجًا حيًا لأسلوب "مسك الخيرية" في التعايش مع التغيير وابتكار الحلول لشتى الظروف.

ويهدف "حديث مسك" في هذا الموسم لاستعراض التحديات والفرص خلال جائحة

كما ستحتل الصحة الموضوع المتصدر خلال هذا العام، نصيبًا واسعًا من النقاش، لاسيما فيما يتعلق بالسلوك الصحي للشعوب بعد الجائحة، والدروس المستفادة من الوباء لتخفيض معدلات العدوى حتى انطفاء جذوته بإذن الله، فضلًا عن التطرق لمستقبل قطاع الصحة، وتجارب تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد عبر التقنيات الرقمية.

ومن المنتظر أيضاً أن يشارك رواد الأعمال والخبراء بتجربتهم في الأعمال التجارة الإلكترونية لنقل الدورس المفيدة في مواجهة الجائحة والفرص الكامنة فيها، كما سيتطرق المشاركون لمستقبل السياحة، ومعالم المناطق السياحية التاريخية في المملكة، بالتزامن مع الجهود المبذولة نحو تعزيز جاذبية السياحة

ومن المقرر أن يشارك في الفعالية عدد من المتحدثين من المملكة وخارجها من رواد الأعمال وقادة التغيير، عبر حضورٍ حي وآخر افتراضي، لإثراء الحديث في مفهوم التكيّف مع التغيير في مختلف المجالات، ودور تقنيات الواقع الافتراضي في حل المشكلات ، بشكل يتفق مع توجهات المؤسسة في إدراج التقنية ضمن مجالات التركيز التي تعمل في إطارها "مسك الخيرية".

تأتي النسخة العاشرة من "حديث مسك" في خطوة لتعزيز مفهوم استكشاف الفرص في مختلف الظروف، واعتبار الأوضاع الاستثنائية فرصة للابتكار وتجربة تقنيات عمل جديدة، وتقديم مقاربة شاملة لدفع عجلة الحياة لمواصلة النمو والتطور في أصعب وأحلك الظروف، بالإضافة إلى شحذ الهمم والشغف لدى الشباب لقيادة مجتمعاتهم نحو مستقبل أفضل.

// انتهى //

17:28ت م

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الرياض 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واستطلق مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" في العاصمة الرياض السبت المقبل, "حديث مسك" في نسخته العاشرة، الذي يأتي استكمالاً لمسيرته المهمة في توفير منصة إثرائية لإلهام الشباب وتزويدهم بالتجارب المُلهمة والمحفزة، والأفكار المؤثرة حول العالم، في مسعى لتمكينهم وتطوير مهاراتهم في شتى المجالات.وتأتي الفعالية التي تتناول هذا العام موضوع "التكيّف" مع التغيير في مركز المعارض والمؤتمرات بواجهة الرياض، الذي يثري الحديث فيه نخبة من المؤثرين المحليين والعالميين من رواد التغيير، لينقلوا رؤاهم كقادة أعمال حول الجائحة، وكيف استطاعوا في خضم تداعياتها من الإبحار بمشاريعهم إلى بر الأمان.وككل التجارب الاستثنائية للمؤسسة في عام 2020م ينطلق "حديث مسك" بطابع فريد عن المواسم السابقة، يقوده الشغف والدافع نحو التأثير، متناولًا موضوع التكيف لتجاوز العقبات، وانطلاقًا من هذا المبدأ يتم عقد هذا الموسم بالتكيف مع الوضع الراهن والتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، من خلال تنظيم الحدث ليكون مخصصًا للمركبات، ومستقبلًا ضيوفه في مقاعد سياراتهم، في مساحة تتجاوز 16000 متراً مربعاً، تماشيًا من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، مقدماً نموذجًا حيًا لأسلوب "مسك الخيرية" في التعايش مع التغيير وابتكار الحلول لشتى الظروف.ويهدف "حديث مسك" في هذا الموسم لاستعراض التحديات والفرص خلال جائحة كورونا ، ومدى حدة التغييرات التي طرأت على أنماط الحياة على مستوى العالم، والتغيير المتوقع خلال الأعوام العشرة المقبلة، حيث سيتناول اللقاء التحديات المفاجئة لقطاع التعليم ومدى فعالية الحلول قصيرة الأجل التي تمت الاستعانة بها، من خلال تسليط مجموعة من الخبراء الضوء على مستقبل التعليم والتحولات المنشودة لتطوير منظومة التعليم بشكل عام.كما ستحتل الصحة الموضوع المتصدر خلال هذا العام، نصيبًا واسعًا من النقاش، لاسيما فيما يتعلق بالسلوك الصحي للشعوب بعد الجائحة، والدروس المستفادة من الوباء لتخفيض معدلات العدوى حتى انطفاء جذوته بإذن الله، فضلًا عن التطرق لمستقبل قطاع الصحة، وتجارب تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد عبر التقنيات الرقمية.ومن المنتظر أيضاً أن يشارك رواد الأعمال والخبراء بتجربتهم في الأعمال التجارة الإلكترونية لنقل الدورس المفيدة في مواجهة الجائحة والفرص الكامنة فيها، كما سيتطرق المشاركون لمستقبل السياحة، ومعالم المناطق السياحية التاريخية في المملكة، بالتزامن مع الجهود المبذولة نحو تعزيز جاذبية السياحة السعودية في مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030.ومن المقرر أن يشارك في الفعالية عدد من المتحدثين من المملكة وخارجها من رواد الأعمال وقادة التغيير، عبر حضورٍ حي وآخر افتراضي، لإثراء الحديث في مفهوم التكيّف مع التغيير في مختلف المجالات، ودور تقنيات الواقع الافتراضي في حل المشكلات ، بشكل يتفق مع توجهات المؤسسة في إدراج التقنية ضمن مجالات التركيز التي تعمل في إطارها "مسك الخيرية".تأتي النسخة العاشرة من "حديث مسك" في خطوة لتعزيز مفهوم استكشاف الفرص في مختلف الظروف، واعتبار الأوضاع الاستثنائية فرصة للابتكار وتجربة تقنيات عمل جديدة، وتقديم مقاربة شاملة لدفع عجلة الحياة لمواصلة النمو والتطور في أصعب وأحلك الظروف، بالإضافة إلى شحذ الهمم والشغف لدى الشباب لقيادة مجتمعاتهم نحو مستقبل أفضل.// انتهى //17:28ت م0130

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