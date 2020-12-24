السعودية اليوم / الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا



كوبنهاجن 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

رصدت السلطات الصحية في الدنمارك 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس

وأوضح معهد المصل الدنماركي المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في البلاد في تقرير أن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 نوفمبر و19 ديسمبر.

وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من بريطانيا حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس.

// انتهى //

17:14ت م

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كوبنهاجن 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسرصدت السلطات الصحية في الدنمارك 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في أجزاء من بريطانيا.وأوضح معهد المصل الدنماركي المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في البلاد في تقرير أن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 نوفمبر و19 ديسمبر.وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من بريطانيا حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس.// انتهى //17:14ت م0128

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