السعودية اليوم / البرازيل تعلق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب سلالة كوفيد-19 الجديدة



برازيليا 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

علقت البرازيل مؤقتًا الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا ومنعت دخول أي أجنبي زار المملكة المتحدة خلال الأيام الأربعة عشرة الماضية وذلك بعد ظهور سلالة جديدة للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 هناك.

وأفادت حكومة البرازيل في مذكرة نشرتها أن حظر الرحلات الجوية ينطبق كذلك على تلك القادمة من أماكن أخرى لكنها ارتبطت بطريق بريطانيا، في حين أن الحظر المفروض على الأفراد ينطبق على جميع الرعايا الأجانب الذين كانوا في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت الحكومة أن من يدخلون البرازيل وكانوا في بريطانيا سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما.

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17:11ت م

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