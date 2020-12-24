

جدة 09 جمادى الأولى 1442 هـالموافق 24 ديسمبر 2020 مواس

وقعـت أمانة محافـظة جــدة مع معهد الإدارة العامة، اتفاقية تعاون ضمن مبادرة " التميز في الأداء الحكومي " يتم بموجبها وتأهيل موظفي الأمانة ضمن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب، والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات وتطوير القيادات وتقديم الخدمات اللوجستية ، ما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها معالي أمين محافظة جدة صالح التركي اليوم ، مع معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر السجان ، كشريك أساسي في الاستراتيجية التطويرية للموظفين بما يتضمن تحديث وبناء قدرات الكادر البشري في إطار إهتمام أمانة محافظة جدة بتطوير منسوبيها وتحسين الأداء في مختلف المجالات وصقل المهارات لتمكينهم من تحمل مسؤوليات العمل.

// انتهى //

17:03ت م

0123





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة توقع اتفاقية تعاون مع معهد الإدارة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.