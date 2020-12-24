شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأة رياضية نسائية في "عزيزية مكة" والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة منشأة رياضية نسائية في حي العزيزية، وذلك لعدم التقيد بالإجراءات الإحترازية للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجدّ، ووجود آثار قوارض، بالإضافة الى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وتدني مستوى النظافة.

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق منشأة رياضية نسائية في "عزيزية مكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.