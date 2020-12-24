طريقة التسجيل في خدمة فارس الذاتية ومعرفة الخدمات التى تقدمها

“خدمة فارس” هي أحد الخدمات الالكترونيه التي تقدمها الحكومة السعودية من أجل تخفيف الأعباء والوقت والجهد عن موظفيها، وأيضا في إطار حفاظ الدولة على صحة وسلامة الموظفين في ظل إنتشار كرونا ومحاولة منع الإختلاط والزحام، قامت بتفعيل خدمة جديدة وهي خدمة فارس الذاتية كخدمة فرعية من أنظمة فارس للموارد البشرية الإلكترونية ومن خلالها يستطيع الموظف؛ سواء كان إداريا أو عاملا أو موظف تقديم العديد من الطلبات والقيام أيضا بالإستعلامات الخاصة به والحصول على الموافقات اللازمة أليا دون حاجة الرجوع الى الإدارة، وذلك في إطار محاولة تفعيل الإدارة اللامركزية في المنظمات الحكومية ومحاولة توسيع نطاق استخدام التقنية والتكنولوجيا في الإدارة والتنظيم، كما يمكنه أيضا متابعة حالة الطلب ومستجداته من خلال الرابط الخاص بالخدمة، وسوف نتطرق في هذا المقال عن الخدمات التي يتيحها رابط خدمة فارس الذاتية؛ طريقة التسجيل في الخدمة لاول مرة؛ كيفية تسجيل الدخول بها.

الخدمات التي تقدمها خدمة فارس:

وهنا تتنوع الخدمات التي يتيحها نظام فارس فهناك خدمات خاصه بالإداريين وأخرى خاصة بالموظف العادي وهي كالتالي:

الخدمات المتاحة للمدير:

رفد مباشر لموظف بسبب إجازة، والإبلاغ عن تغيب موظف وإهماله.

الاستعلام عن الموظفين، وتقديم طلب بدل لموظف.

الاستعلام عن طلبات الموظفين ودراستها لإبداء القرار المناسب.

الخدمات المتاحة للموظف العادي و العامل:

تقديم طلب استعلام عن الراتب أو طلب بيانات الموظف، والسجل الوظيفي الخاص به.

تقديم طلبات الإجازة، أو قطع الإجازة، أو تعديل مدة الإجازة، أو الإبلاغ عند الانتهاء منها.

الاستعلام عن بيان الانتدابات والطلبات المعلقة الخاصة بالموظف.

كما يمكن تقديم طلب استقالة أو تقاعد وطلب البدالات.

كيفية التسجيل لأول مره في خدمة فارس الذاتية:

الذهاب إلى رابط تسجيل حساب جديد في خدمة فارس. اختيار عضو جديد (new user creation). إدخال رقم الهوية الوطنية. إدخال رقم الأيبان الخاص بحسابك الذي تتسلم منه راتبك الشهري. البريد الإلكتروني الخاص بك ويجب أن يكون مفعل. رقم الهاتف الشخصي وأيضا يجب أن يكون شغال. بعد ذلك قم بإدخال رمز الكابتشا الذي يظهر أمامك كما هو بالضبط. ثم قم بالضغط على كلمة ” submit”.

بعدها يتم إرسال رمز التفعيل الخاص بك على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله في البيانات ولذلك يجب أن يكون الرقم صحيح، ثم تقوم بإدخاله وتحديد كلمة السر الخاصة بحسابك وبذلك تكون حصلت على حساب في خدمة فارس الذاتية.

طريقة تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في خدمة فارس:

في هذه الحالة يكون لديك حساب بالفعل في خدمة فارس وعندها يمكنك؛ تسجيل الدخول من خلال الرابط الخاص بالخدمة.

ثم ادخال اسم المستخدم، وكلمة السر، والضغط على كلمة تسجيل دخول.