“بنك التسليف والادخار” أنواع الخدمات التي يقدمها وخدمة…

يعرف بنك التسليف والادخار السعودي دائما بخدماته التمويلية للأسر ذات الدخل المحدود والمشروعات الصغيرة بقروض بدون فوائد بهدف تيسير الحياة المعيشية وإنعاش النشاط التجاري الخاص بهذه الشريحة من المجتمع السعودي، وفي هذا الإطار فإن البنك يقوم بتقديم مجموعة متنوعة من القروض لتسهيل صعوبات الحياة على محدودي الدخل بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الفنية والإدارية التي يقدمها البنك للمشروعات الصغيرة وحديثة البدء أو لأصحاب المهن المختلفة بشرط أن يقوم صاحب القرض بمزاولة المهنية بنفسه.

أنواع القروض والتمويلات التي يقدمها البنك:

تمويلات اجتماعية للأفراد والأسر محدودة الدخل وللشباب وهي؛

قروض زواج. قروض الأسرة. تمويلات عقارية لتجديد المباني أو ترميمها. تمويلات أهل. تمويلات كنف.

تمويلات العمل الحر المهنية والأسر المنتجة وأنواعها كالتالي:

منتج نفاذ لتمويل الأعمال الحرة” برسوم رمزية” وهناك نوعين لهذا التمويل وهما؛

الأعمال التخصصية “بحد أقصى 60 ألف ريال”.

النقل التشاركي بحد أقصى 150 ألف ريال”.

منتج نفاذ لتمويل الأعمال الحرة” برسوم رمزية” وهناك نوعين لهذا التمويل وهما؛ “بحد أقصى 60 ألف ريال”. بحد أقصى 150 ألف ريال”. تمويل الأسر المنتجة ” بقروض تصل إلى 50 ألف ريال”بدون رسوم”.

خطوات معرفة الأقساط المتبقية من قروض بنك التسليف:

دائما ما يسعى المقرضين إلى معرفة تفاصيل القرض ومتابعة الأقساط المتبقية لتحديد الالتزامات المستحقة عليهم شهريا، ويمكنك ذلك من خلال خطوات قليلة واضحة وبسيطة وأنت في منزلك دون حاجة الذهاب إلى البنك وانتظار طوابير الانتظار الطويلة داخل مقر البنك وفروعه، من خلال هاتفك المحمول أو اللاب توب عن طريق الموقع الرسمي لبنك التنمية وبإتباع الخطوات التالية: