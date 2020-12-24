تعديلات نظام الضمان الاجتماعي الجديد والفئات الممنوعة من الصرف…

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من وضع لائحة جديدة لنظام التأمين الاجتماعي والتي تتحكم في حركة الصرف والمنع ومن هم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي،

وقد نص القانون على انه يعاقب رب أسرة يحصل على الضمان الاجتماعي أو المعاش ولم ينفقه على أسرته بالغرامة والتي تبلغ 5000 ريال سعودي أو السجن لمدة 3 أشهر .. وغيرها من القوانين الصارمة لمن يتقاضون المعاش بدون وجه حق,

الفئات التي تستحق دفعات الضمان الاجتماعي :

المرأة الغير السعودية المتزوجة من سعودي

الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولديها أبناء سعودين

أبناء السعودية الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي

الأشخاص الذين لديهم أعاقة

الأرامل الذين لديهم أيتام

الحالات التي يقف فيها صرف معاش الضمان الاجتماعي :

إذا تم أثبات أن البيانات المقدمة في الإقرار غير صحيحة

إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية لمدة تزيد عن 30 يوم

إذا تم أثبات أن المستفيد قابل للتأهيل وتم تحويله إلي فرد منتج وهو لم يلتزم بخطة تأهيله

إذا تم أثبات أن المستفيد قادر على العمل وهو لا يقوم بالبحث عن عمل

إذا كان المستفيد يقيم اقامة دائمة في احد المراكز العلاجية أو انه قام بالتنازل عن معاشه

شروط استحقاق المعاش