شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة ترتيبات أعمال التوعية والإرشاد في حملات حجاج الداخل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ووزارة الحج والعمرة ممثلة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، اليوم (الخميس) اجتماعاً افتراضياً، بمشاركة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الأمين العام لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان بن فهد الخميس، وحضور الأمين العام للتوعية بالإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي، ورئيس وأعضاء المجلس من طرف وزارة الحج والعمرة.

وناقش الاجتماع الترتيبات لأعمال التوعية والإرشاد في حملات حجاج الداخل لحج هذا العام، وآليات ترشيح واختيار الدعاة المشاركين وفق ما لدى وزارة الشؤون الإسلامية من ضوابط وتنظيمات، ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في الحج خلال العام الماضي.

ونوه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الشيخ سليمان بن فهد الخميس خلال كلمته بالاجتماع بحرص الوزارة بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تطوير أعمال الوزارة في الحج لتواكب الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخدمة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام وتقديم جميع سبل الراحة لهم كي يؤدوا حجهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

واستعرض المجلس التنسيقي الآلية التي سيقوم بها خلال هذا العام لربط حملات حجاج الداخل مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية تحت إشراف المجلس لتنفيذ أعمال التوعية بالتنظيم المناسب المعتمد لدى الوزارتين.