شكرا لقرائتكم خبر عن "سعد" و"سهام" عبر لقاء لـ "اليوم".. ماذا قالا بعد التطعيم بلقاح كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة الصحة حملة تطعيم ضد كورونا في جدة اليوم ، وقال د. سعد عبد الله الزهراني بعد حصوله على اللقاح أن التعطيم ضد فيروس كورونا أمر ضروري لأنه الوسيلة الوحيدة لتجاوز الجائحة ، مشيداً بجهود وزارة الصحة في انخفاض عدد الوفيات والإصابات بالفيروس وسرعة الاستجابة لهذه الجائحة وتوفير اللقاح.

وقالت سهام بصراوي أنها حصلت على اللقاح المضاد لكورونا ، وأن الأطباء في الداخل والخارج نصحوا بأخذ اللقاح ، مضيفة "نحصل على لقاحات للأمراض الأخرى ، لماذا الاعتراض على لقاح كورونا؟" ووجهت التحية لمنسوبي وزارة الصحة للتنظيم الجيد داخل المركز.

يشار أنه تم تدشين مركز لقاحات كورونا في جدة، ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.