شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : تدمير 4 ألغام بحرية زرعتها المليشيا الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

• الألغام البحرية المكتشفة ايرانية الصنع من نوع "صدف" أعلن تحالف دعم الشرعية عن اكتشاف وتدمير ٤ الغام بحرية خلال الـ٢٤ ساعه الماضيه زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مؤكدا أن الالغام البحرية المكتشفة ايرانية الصنع من نوع (صدف). وأشار إلى إزالة وتدمير ما مجموعه ١٧٥ لغم بحري نشرتها المليشيا عشوائيا، مؤكداً أن زراعة المليشيا للالغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

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