السعودية | دكتوراه في "طاش ما طاش" بجامعة الملك سعود

شكرا لقرائتكم دكتوراه في "طاش ما طاش" بجامعة الملك سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت كلية الآداب بجامعة الملك سعود بالرياص، تقديم رسالة دكتوارة من أحد الباحثين بشأن التغير الاجتماعي في المتجمع السعودي، بسبب مسلسل “طاش ماطاش”.

وتقدم بها الباحث عبدالعزيز الحمدان الذي تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "خلال دراستي في مرحلة الماجستير والدكتوراه كان لطرح الأساتذة الأفاضل دور كبير في تشكيل أفكار ملهمة عن موضوع أطروحتي للدكتوراه، وكانوا يولون اهتمامهم الأكبر في تحفيزنا نحو اختيار الموضوعات المميزة والحديثة، وتجنب الموضوعات غير المهمة أو المكررة، إلّا أنه وبعد تطبيق بعض المعايير الشخصية والخارجية على بعض الأفكار، اتضح أن موضوع الدراسة الحالي هو الأنسب لأطروحة الدكتوراه، حيث توفر فيه عامل الأهمية العلمية والعملية التي اكتسبها من أهمية الفترة التي تغطيها الدراسة منذ بداية التسعينات حتى عام 2011 وهي فترة حملت الكثير من التغيرات المادية والفكرية، عوضاً عن ملاحظتي لبعض البرامج التلفزيونية السعودية المعاصرة، التي طرحت في لفتة عاجلة من برامجها مقارنة ما بين بعض الأحوال التي عكسها مسلسل طاش في فترات ماضية، وكيف أن الحال الذي كان في السابق مرفوضاً أصبح اليوم مقبولاً، بل من الضرورات، مما يشير إلى أن القضايا المجتمعية التي تناولها المسلسل هي محل إثارة لاهتمام المجتمع المعاصر، وهذا من أهم العوامل التي بمقتضاها يحدد الطالب مشكلة دراسته الاجتماعية.

الباحث عبدالعزيز الحمدان

ومن العوامل الأخرى الداعية لتحديد موضوع الرسالة الحالية، توفر عناصر الحماس والتشويق وإثارة الموضوع لاهتمامي وفضولي العلمي، حيث دأبت على بذل كل ما أستطيع بعون الله ثم بمساعدة أساتذتي المشرفين في سبيل أن أصل إلى تحقيق أهداف هذه الدراسة ومناقشتها.

كما تابع "من عوامل تحديدي لهذا الموضوع، أنه يتناسب مع تخصصي العلمي في التغير الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، وتوافق الموضوع مع إمكانياتي المادية والزمنية المتاحة، وكذلك إمكانية إجراء هذه الدراسة في أي وقت من العام الدراسي وعدم التزامها بفترة معينة.

وأيضا أن الموضوع قابل للدراسة ولا يعترضه محذورات أخلاقية أو قانونية، وتوفر الحد الأدنى من المراجع والدراسات السابقة والإحصائيات التي شكّلت أدوات هامة في تحليل ومناقشة نتائج الدراسة، ولذلك اخترت عنوان (مظاهر التغير الاجتماعي في المجتمع السعودي كما عكسته المسلسلات السعودية: مسلسل طاش ما طاش نموذجا).

مظاهر التغير الاجتماعي

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مظاهر التغير الاجتماعي التي طرأت على المجتمع السعودي منذ عام (1993) حتى عام (2011)، وذلك بتحليل أبرز القضايا المجتمعية التي سعت المسلسلات السعودية إلى معالجتها من خلال الدراما التلفزيونية، ومن ثم التعرف على أوجه التغير في تلك القضايا والاتجاهات نحوها كما عكستها المسلسلات تلك الفترة.

وأوضح د. عبدالسلام الوايل أستاذ الاجتماعيات بجامعة الملك سعود وأحد المناقشين للرسالة، أن موضوع التغيرات الاجتماعية مهمة وتكتسب أهميتها لأن المجتمع السعودي مر بتغيرات كثيرة وقوية بالأربعين سنة، وتسارعت وظهرت هذه التغيرات بشكل واضح خلال الخمس سنوات الماضية، وأضاف أن التغير له جذور وهناك من رصد هذا التغير، والفن من الخطابات القوية التي رصدت هذا التغيير.

وقام الباحث باختيار الموضوع وتتبع المسلسل من بدايته انهايته واتخذ عينات عشوائية بما يقارب 48 حلقة ما يمثل 13% من العمل، وتتبع القضايا المجتمعية المطروحة، كالاجتماعية والتربوية والاقتصادية والسياسية والبيئية.

ولاحظ في الفترة الاولى لم يكن هناك طرح لقضايا المرأة ثم تزايد طرح القضايا هذه مع استمرار العمل من 2006-2011، وأيضا التركيز على قضايا المواطنة وتجذير الإحساس بها في مواجهة الإرهاب.