شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: تدمير 4 ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية زرعتها الميليشيات الحوثية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن التحالف العربي، عن تدمير 4 ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية زرعتها الميليشيات الحوثية. أعلن التحالف العربي، عن تدمير 4 ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية زرعتها الميليشيات الحوثية. ‏وأوضح التحالف العربي، أن الألغام البحرية المكتشفة من نوع "صدف" إيراني الصنع، لافتا: دمرنا 175 لغما بحريا زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائيا ‎ ‏وتابع التحالف: زراعة الميليشيات للألغام البحرية تهديد خطير للملاحة والتجارة العالمية.

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