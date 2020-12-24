شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. قوة الواجب المختلطة 150 تعترض شحنة مخدرات في بحر العرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت قوة الواجب المختلطة 150 والتي تتولى قيادتها حاليا القوات البحرية الملكية تمكنت قوة الواجب المختلطة 150 والتي تتولى قيادتها حاليا القوات البحرية الملكية السعودية من اعتراض ومصادرة شحنة من المخدرات وذلك في المياه الدولية في بحر العرب. يذكر أن قوة الواجب المختلطة 150 نفذت من قبل عدة عمليات نوعية تمكنت من خلالها من مصادرة واتلاف كميات كبيرة من المخدرات بلغت جملتها نحو 4 اطنان تنوعت ما بين مواد الحشيش والهيروين والميثامفيتامين.

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