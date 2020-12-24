منح 13 مواطن ومقيم ميدالية الإستحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم بالدم برقم قياسي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين و لـ 3 من المقيمين لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه " 50 " مرة . صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين و لـ 3 من المقيمين لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه " 50 " مرة . وفيما يلى أسماء الممنوحين وهم : عبدالله عبدالعزيز الداود ، ورئيس رقباء علي مسعود اللحيدان ، والرقيب محمد شعلان القرني ، وعبدالرحمن عبدالله العبدالكريم ، وياسر علي السعيدي ( يمني الجنسية )، ورياض مقبل غائب ( يمني الجنسية) ، وحازم خليل الجهيران ، والعميد الركن بحري صالح عبدالله العريني ، وعادل سعد الغامدي ، ومصطفى أحمد العيسى ، وفيصل عبدالله الحمد ، ومحمد عيسى العيسى ، وفراس عبدو علوش ( سوري الجنسية ) .

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