شكرا لمتابعة خبر عن القنصل الأمريكي العام في الظهران تشيد بجمال المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الظهران (صدى):

أشادت القنصل الأمريكي العام في الظهران، نيكول مانز، بجمال الطبيعة في المملكة.

وأبدت سعادتها بالعمل في المملكة، مؤكدة أن ذلك سمح له برؤية الأماكن الجميلة في المملكة.

ودعت "مانز"المواطنين في دولتها لزيارة المملكة، والاستمتاع بالمناطق الخلابة التي بها.