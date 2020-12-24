شكرا لمتابعة خبر عن موجة باردة "تحت الصفر" تضرب بعض المناطق بدءً من غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس من موجة باردة مصحوبة برياح سطحية نشطة على بعض المناطق . حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس من موجة باردة مصحوبة برياح سطحية نشطة على بعض المناطق . وأشارت انها تؤثر على منطقتي الحدود الشمالية والجوف يوم الجمعة ، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرة من صفر لدرجتين تحت الصفر ، ثم تمتد يوم السبت على حائل والقصيم والأجزاء الشمالية في المنطقة الشمالية ثم تمتد يوم الأح إلى منطقة الرياض خاصةً الأجزاء الشمالية وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 3 تحت الصفر . إقرأ أيضاً :

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