شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 189 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 190 حالة جديدة ووفاة 11 حالة . أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 189 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 190 حالة جديدة ووفاة 11 حالة . وسجلت منطقة الرياض 52 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 38 حالة والمنطقة الشرقية 32 حالة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق . وشهدت المملكة اليوم الخميس تدشين ثاني مركز للقاح كورونا " كوفيد 19 " في محافظة جدة . وأكدت الصحة أن اللقاح بالمجان وفقاً لتوجيهات القيادة الكريمة ، ودعت الجميع للمبادرة بالتسجيل لتلقي اللقاح للوقاية من الإصابة . إقرأ أيضاً :

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