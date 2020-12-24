شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فوضى وسلع غير صالحة للإستهلاك وعمالة مخالفة بمعارض الشفا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت جولة في معارض السيارات بالشفا عن سوق عشوائي لبيع سلع غير صالح للإستهلاك تشكل الملابس والأغذية والأحذية وكل ما هو قابل للبيع .

ويشهد السوق الغائب عن عيون الرقابة فوضى عارمة حيث يعرض البيض والبطاطس المطهوة بطرق غير صحية وغيرها من الأطعمة دون أي مطابقة للمواصفات ، وفقاً للإخبارية .

وظهرت الكاميرات هروب العمالة الوافدة أثناء محاولة مراسل "الإخبارية " التحدث معهم ، ومحاولة بعضهم التخفي وراء الشماغ والعباءة وكأنه مواطن كي يكسب الثقة ويستنزف الأموال .

وأكد المواطنون أنهم يعانون من الضوضاء والعشوائية والسلع الضارة مطالبين بالتدخل لإنهاء هذا الوضع .