بالفيديو.. فوضى وسلع غير صالحة للإستهلاك وعمالة مخالفة بمعارض الشفا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت جولة في معارض السيارات بالشفا عن سوق عشوائي لبيع سلع غير صالح للإستهلاك تشكل الملابس والأغذية والأحذية وكل ما هو قابل للبيع .
ويشهد السوق الغائب عن عيون الرقابة فوضى عارمة حيث يعرض البيض والبطاطس المطهوة بطرق غير صحية وغيرها من الأطعمة دون أي مطابقة للمواصفات ، وفقاً للإخبارية .
وظهرت الكاميرات هروب العمالة الوافدة أثناء محاولة مراسل "الإخبارية " التحدث معهم ، ومحاولة بعضهم التخفي وراء الشماغ والعباءة وكأنه مواطن كي يكسب الثقة ويستنزف الأموال .
وأكد المواطنون أنهم يعانون من الضوضاء والعشوائية والسلع الضارة مطالبين بالتدخل لإنهاء هذا الوضع .
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