شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يوجه رسالة هامة بعد تدشين ثاني مركز للقاح كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): دعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الخميس الجميع من مواطنين ومقيمين للتسجيل في تطبيق " صحتي " للحصول على لقاح كورونا . دعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الخميس الجميع من مواطنين ومقيمين للتسجيل في تطبيق " صحتي " للحصول على لقاح كورونا . وأعرب وزير الصحة عن سعادته بتدشين ثاني مركز للقاحات كورونا (كوفيد-١٩) في المملكة بمحافظة جدة. وقال : سيتم قريبًا بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة. وأعلنت وزارة الصحة صباح اليوم تدشين مركز اللقاح "المجاني " في جدة ، وأكدت مأمونيته وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل إختبار اللقاح بفاعلية وحدوث إستجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة. إقرأ أيضا:

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