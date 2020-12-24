بالفيديو.. أول مواطن ومقيم يتلقيان لقاح "فايزر" في جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): شهدت محافظة جدة تلقي أول مواطن ومقيم لـلقاح "فايزر" المضاد لفيروس شهدت محافظة جدة تلقي أول مواطن ومقيم لـلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا الجديد. أعلنت وزارة الصحة تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة، وذلك ضمن حملة التطعيم التي انطلقت اليوم بالمحافظة. ومن جهته، أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، قرب تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة، داعيا الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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