شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سر تسمية مدينة عرعر بهذا الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق ، سر تسمية مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بهذا الاسم .
وأرجع الزعاق، في مقطع فيديو، سبب تسميتها لواد يقع على ضفافه، وهو وادي "عرعر".
وأضاف الزعاق أن الوادي سمي أيضاً بهذا الاسم ، لأنه يجرح الأرض ويعرعرها إذا سار بقوته .
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