شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سر تسمية مدينة عرعر بهذا الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق ، سر تسمية مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بهذا الاسم .

وأرجع الزعاق، في مقطع فيديو، سبب تسميتها لواد يقع على ضفافه، وهو وادي "عرعر".

وأضاف الزعاق أن الوادي سمي أيضاً بهذا الاسم ، لأنه يجرح الأرض ويعرعرها إذا سار بقوته .