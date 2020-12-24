شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح سبب عدم وصول رسالة إلى المسجلين لأخذ لقاح فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة سبب عدم وصول رسالة إلى المسجلين لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد. أوضحت وزارة الصحة سبب عدم وصول رسالة إلى المسجلين لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد. وأكدت الوزارة أن يتم إرسال الرسائل للفئات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، وفق أعداد اللقاحات المتاحة. وأضافت أن عدم وصول رسالة للبعض لا يعني الرفض، داعية إلى الانتظار والتقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة توضح سبب عدم وصول رسالة إلى المسجلين لأخذ لقاح فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.