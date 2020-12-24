شكرا لمتابعة خبر عن "غازكو" توضح التصرف السليم حال اكتشاف تسرب الغاز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت شركة "غازكو " الرائدة لحلول الغاز في المنطقة عن التصرف السليم في حال اكتشاف تسرب للغاز ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية : وجهت شركة "غازكو " الرائدة لحلول الغاز في المنطقة عن التصرف السليم في حال اكتشاف تسرب للغاز ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية : أولاً : قم بإغلاق الجوال وأي جهاز إلكتروني . ثانياً : ابعد أي مصدر للهب أو الشرار كالكبريت أو الولاعة و السجائر . ثالثاً : افتح النوافذ والأبواب للتهوية . رابعاً : خرج جميع الأشخاص من المكان . خامساً : افصل الكهرباء عن المنزل بالكامل من المصدر الرئيسي ولا تستخدم مفاتيح الكهرباء أبداً . سادساً : حاول إغلاق مصدر التسرب .

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