"الموارد البشرية" توضح كيفية تحقيق أهداف مبادرة توطين المهن المحاسبية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، خطتها لتحقيق مبادرة توطين المهن المحاسبية أهدافها.
وأكدت أنها ستحقق المباردة من خلال رفع مساهمة الكوادر الوطنية ذكورًا وإناثًا في سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.
كما تستهدف الوزارة دعم القطاعات لاستحداث وظائف جديدة في سوق العمل وتغيير نماذج الأعمال المتبعة، وإلزام التسجيل المهني لكافة المهنيين العاملين في السوق للإسهام في تنظيم سوق العمل.
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