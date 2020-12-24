الصحة: نعمل على جدولة المتقدمين لتلقي لقاح كورونا بجدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنها تعمل على جدولة المتقدمين لتلقي لقاح كورونا في محافظة جدة، وفقًا لقناة الإخبارية.

ودشنت وزارة الصحة، أول مقر في محافظة جدة لأخذ لقاحات فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين، وذلك في الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، لتوافر جميع الخدمات فيه، ولكونه مصممًا بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة بطريقة منظمة.

وذكرت إمارة مكة المكرمة- عبر تويتر- أنه تم تجهيز 84 غرفة لتلقي اللقاحات يُديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على تجهيز عدد من المواقع الأخرى داخل محافظة جدة لتكون مراكز تقديم لقاح كورونا.

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