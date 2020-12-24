3 طرق لتفعيل حساب «أبشر» والاستفادة من الخدمات

«الجوازات»: منها أجهزة الخدمة الذاتية

طالبت المديرية العامة للجوازات بتفعيل الحسابات عبر منصة «أبشر»؛ وذلك للاستفادة من جميع خدمات الجوازات الإلكترونية. وأوضح الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» طرق تفعيل الحسابات عبر «أبشر»، وجاءت كالآتي: – عبر أجهزة الخدمة الذاتية. – عبر زيارة فروع المديرية العامة للجوازات. – عبر الحساب البنكي (مصرف الراجحي، البنك الأهلي، مصرف الإنماء، بنك الرياض، بنك الجزيرة، بنك البلد، البنك العربي، بنك ساب، البنك الأول، بنك سامبا، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي للاستثمار). اقرأ أيضًا: «الجوازات السعودية»: 4 حالات استثنائية من تعليق السفر

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