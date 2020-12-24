إلكترونيًا.. 3 شروط لمبايعة المركبات ونقل ملكيتها للمقيمين

عبر منصة «أبشر»

كشفت منصة أبشر، عن إمكانية مبايعة المركبات ونقل ملكياتها للمقيمين، وذلك إلكترونيًا عبر المنصة. وأوضح الحساب الرسمي لمنصة أبشر عبر موقع «تويتر» عن خطوات المبايعة ونقل الملكية والتي جاءت كالآتي: - المركبات الخصوصي فقط. - عدم امتلاك أكثر من مركبتين. - 8 مقاعد للمركبة أو أقل. اقرأ أيضًا: «أبشر» تعتذر للمستفيدين وتطالبهم بدخول المنصة في وقت لاحق

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