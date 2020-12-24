أخبار السعودية اليوم.. «الجوازات» استثناء 4 حالات من تعليق السفر.. و«الصحة» توضح موقف رسائل التسجيل في لقاح كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث أطلقت صحة جدة حملة التطعيم بلقاح فايزر ضد فيروس كورونا، وذلك بعد سبعة أيام من إطلاق وزارة الصحة لحملة التطعيم في مدينة الرياض، وإلى التفاصيل:

«الخطوط السعودية» للمبتعثين: جميع الرحلات الدولية معلَّقة

أكدت أن الخطوط السعودية، أن جميع الرحلات الدولية معلقة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: أن جميع الرحلات الدولية معلقة حاليًا، وأضاف: «حاليًا تم تعليق كل الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة وموقعنا وقنوات التواصل الاجتماعي».

المهن المحاسبية.. «الموارد البشرية»: الأجر لا يقل عن 6000 ريال

شفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الحد الأدنى للأجور بعد قرار توطين المهن المحاسبية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين وأضاف: «يشترط لاحتساب المحاسب السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية الأجر الخاضع للاشتراك عن 6 آلاف ريال سعودي لحملة البكالوريوس أو ما يعادله و4500 ريال سعودي لحملة الدبلوم أو ما يعادله، ولن يحتسب المحاسب السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار».

وزارة الصحة: تأخُّر وصول رسالة المسجلين بلقاح كورونا ليس رفضًا

أوضحت وزارة الصحة، أن عدم وصول رسالة إلى المسجلين لأخذ لقاح فيروس كورونا، لا يعني الرفض، وأنه يتم إرسال الرسائل إلى الفئات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة؛ ردًا على استفسار أحد المواطنين، أنه «يتم إرسال الرسائل للفئات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، وفق أعداد اللقاحات المتاحة» وتابعت الوزارة قائلة، إن «عدم وصول رسالة لكم لا يعني الرفض، نأمل الانتظار والتقيد بالإجراءات الوقائية كما هو معلن عنه بشكل مستمر».

بلقاح «فايزر».. وزارة الصحة تطلق حملة تطعيم كورونا بجدة

انطلقت منذ قليل، حملة التطعيم بلقاح فايزر ضد فيروس كورونا، في مدينة جدة، وذلك بعد سبعة أيام من إطلاق وزارة الصحة لحملة التطعيم في مدينة الرياض وكانت صحة جدة، دعت- في وقت سابق- إلى التسجيل عبر تطبيق (صحتي)؛ لأخذ لقاح كورونا، بمستشفى الملك فهد بجدة.

بالصور.. مواطن ستيني يتلقى أول لقاح كورونا في جدة

أعلنت صحة جدة، اليوم الخميس، عن تطعيم أول مواطن في الستينيات من عمره، بلقاح فيروس كورونا، في أول يوم لبدء حملة التطعيم بالمدينة وذكرت صحة جدة- عبر تويتر- أنه تم اليوم تطعيم أول مواطن ستيني بأولى جرعات لقاح كورونا في محافظة جدة، وذلك في الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز سابقًا.

«الجوازات السعودية»: 4 حالات استثنائية من تعليق السفر

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه تم تعليق السفر عبر المنافذ البحرية والبرية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «تم تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع، ويستثنى من ذلك حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، والحالات الاستثنائية».

الشرطة تستوقف مواطنًا بالقوة.. أطلق النار من رشاش وحاول المقاومة

كشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اليوم الخميس، عن ضبط مواطن قام بإطلاق النار من سلاح رشاش أمام إحدى بوابات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة إنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمهام عملها رصدت شخصًا يستقل مركبة من نوع (جمس بكب)، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا أمام إحدى بوابات المهرجان.

إصدار وإلغاء رخصة بناء.. »الشؤون البلدية« تحدد الخطوات والإجراءات

بيَّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خطوات وإجراءات إصدار رخصة بناء وكذلك طريقة إلغاء رخصة إنشائية من خلال منصة بلدي وكتبت أمانة منطقة جازان، عبر حسابها الرسمي الإلكتروني الموثق من خلال موقع «تويتر»: «إصدار الرخص الإنشائية صار أسهل الآن عبر منصة بلدي».

الحيزان: المنخفض الجوي يقترب.. وأمطار على عدة مناطق

توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، طقس اليوم الخميس، على بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى وجود فرصة لهطول أمطار وقال الحيزان، عبر تويتر، إنه متوقع مع اقتراب موجات المنخفض للشمال، أن تشهد الأطراف الشمالية أمطارًا متفرقة، ودرجات حرارة باردة شمالًا عند الفجر بوجهٍ خاص، وباردة إجمالًا، مع رياح تميل للاعتدال، متوسطة الحركة على الرياض.

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