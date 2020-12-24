«العنزي»: أولى جرعات لقاح كورنا لا تمنع من نقل الفيروس

أوضح استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية الدكتور صفوق العنزي، أن من أخذ لقاح كورنا تكون لديه قابلية لنقل العدوى إلى الآخرين، مشيرًا إلى أن الشخص يكتسب مناعة صغيرة بعد الجرعة الأولى، ومناعة أكبر بعد الجرعة الثانية والأخيرة.

وقال الدكتور العنزي، عبر تويتر، إن اللقاح ليس درعًا خارجيةً؛ فاللقاح يحمي الجسم إذا تعرض للفيروس بحيث تقتله المناعة فلا يمرض، لكن قد ينقله بيده أو أحد أعضائه إلى شخص آخر لم يأخذ اللقاح.

وأضاف أن من أخذ اللقاح سيبدأ في الحصول على بعض الحماية بعد الجرعة الأولى، لكن نظرًا إلى أنه لقاح من جرعتين، فإنه يحصل على أكبر قدر من الحماية بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: بعد أخذ اللقاح.. الجهاز المناعي يتعرف على كورونا ويقاومه