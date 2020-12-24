صور توثق تلقي أول مواطن ومواطنة ومقيم للقاح كورونا بجدة

دشنت وزارة الصحة، أول مقر في محافظة جدة لأخذ لقاحات فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين، وذلك في الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي السابق؛ لتوافر جميع الخدمات فيه؛ ولكونه مصمما بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة بطريقة منظمة.

وأوضحت صحة جدة- عبر تويتر- أنه تم اليوم الخميس، تطعيم أول مواطن ومواطنة ومقيم بلقاح كورونا (كوفيد-19).

يذكر أن المرحلة الأولى من لقاح كورونا تشمل: الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى وهم: المواطنون والمقيمون من هم فوق 65 عامًا وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم (40)، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

إضافة إلى من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

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