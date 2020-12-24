مركز تطعيم لقاح كورونا بجدة.. نظرة من الداخل

أوضحت إمارة مكة المكرمة أنه تم تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز، لتكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد كورونا في جدة.

وأضافت الإمارة، عبر تويتر، أنه تم تجهيز 84 غرفة لتلقي اللقاحات يُديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

وأشارت إمارة مكة المكرمة إلى أنه جارٍ العمل على تجهيز عدد من المواقع الأخرى داخل محافظة جدة لتكون مراكز تقديم لقاح كورونا.

ودشنت وزارة الصحة، أول مقر في محافظة جدة لأخذ لقاحات فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين؛ وذلك في الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ لتوافر جميع الخدمات فيه، ولكونه مصممًا بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة بطريقة منظمة.

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