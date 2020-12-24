السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة: ضبط عدد من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية



جدة 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع المنصرم، عددًا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة منطقة مكة المكرمة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

// انتهى //

16:48ت م

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جدة 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع المنصرم، عددًا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.وتتابع شرطة منطقة مكة المكرمة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد // انتهى //16:48ت م0121

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