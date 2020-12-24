السعودية اليوم / العراق يسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1127 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12744, فيما تم تسجيل 1549 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 527341 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 48718, منهم 191 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

16:44ت م

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بغداد 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 588803 إصابات.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12744, فيما تم تسجيل 1549 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 527341 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 48718, منهم 191 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //16:44ت م0118

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