

جدة 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أكملت أمانة محافظة جدة الربط الإلكتروني مع بلديات المحافظات بمكة المكرمة, بإجمالي 15 بلدية بعد تدشينه مؤخراً , وذلك ضمن أعمال الإدارة العامة للاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية لربط بلديات المحافظات وتسهيل الإجراءات الإدارية معها وإنجاز العمل إلكترونيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الربط الإلكتروني مع 11 بلدية محافظة في مراحل سابقة، فيما يتيح النظام استكمال إجراءات المعاملة إلكترونيا بين الإدارات والوكالات وبلديات المحافظات المرتبطة.

// انتهى //

16:23ت م

0113





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تكمل الربط الإلكتروني مع 15 بلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.