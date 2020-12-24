السعودية اليوم / أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات مركز السكر والغدد الصماء بحفر الباطن



حفرالباطن 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

قدم مركز السكر والغدد الصماء بصحة حفر الباطن خلال شهر نوفمبر الماضي , خدماته العلاجية والتشخيصية لـ4,243 مراجعاً استقبلتهم الأقسام المختلفة بالمركز .

واستقبلت عيادة داء السكري 849 مستفيداً، وبلغ عدد مراجعي قسم العناية بالقدم السكري 383 مراجعاً، فيما بلغ عدد الوصفات الطبية 1980 وصفة، واستفاد من قسم التثقيف الصحي 215 مراجعا، وتخطى عدد مستفيدات عيادة سكري الحمل 57 مستفيدة، فيما تجاوز عدد مستفيدي عيادة الأطفال 87 مستفيداً، ووصل عدد مستفيدي عيادة التغذية العلاجية 163 مستفيداً، وأجرى مركز السكر والغدد الصماء 509 فحوص مخبرية.

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16:14ت م

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