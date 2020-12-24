

براغ 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

سجلت التشيك 14054 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأوضحت وزارة الصحة بالتشيك اليوم أن مجموع الحالات المسجلة بلغت 660461 إصابة منذ بدء الجائحة, مشيرةً إلى أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 10776 حالة وفاة.

وأعلنت الحكومة أمس أنها سترفع مؤشر الخطر لأعلى مستوى بدءا من الأحد القادم، مما يعني تشديد القيود بما في ذلك إغلاق المتاجر غير الأساسية ورحلات التلفريك بأنواعه وتشديد قواعد حظر التجول والتجمع.

// انتهى //

15:09ت م

0088





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التشيك تسجل 14054 إصابة جديدة بكوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.