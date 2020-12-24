اخبار السعوديه

إطلاق سراح 101 مستفيد من العفو الملكي بالقصيم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح 101 مستفيد من العفو الملكي بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت إدارة سجون منطقة القصيم سراح 101 مستفيداً من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام، ممن انطبقت عليهم شروط العفو عن المساجين، وذلك بالتنسيق مع لجان العفو بإمارة المنطقة .

وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي, أن لجان العفو في الإمارة مستمرة في دراسة قضايا النزلاء لإطلاق سراح ممن تنطبق على حالاتهم شروط العفو، واللائحة المنظمة لذلك, بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح 101 مستفيد من العفو الملكي بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا