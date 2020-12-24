شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح 101 مستفيد من العفو الملكي بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي, أن لجان العفو في الإمارة مستمرة في دراسة قضايا النزلاء لإطلاق سراح ممن تنطبق على حالاتهم شروط العفو، واللائحة المنظمة لذلك, بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.
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