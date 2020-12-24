شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز لقاحات كورونا في جدة وبدء التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

- تحديد الصالة الجنوبية بمطار المؤسس لتكون المقر الأول للحملة

بدأ ظهر اليوم الخميس العمل بمركز لقاحات كورونا في محافظة جدة وأنطلقت حملة التطعيم ، وذلك في مركز لقاحات فيروس ( كورونا ) المستجد في مطار الملك عبد العزيز في جدة ، حيث تم إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا.

و أوضحت صحة جدة أنه تم تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبد العزيز ليكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية و مصمم بطريقة تسمح بإستقبال أعداد كبيرة و بطريقة منظمة من خلال تجهيز ( 84 ) غرفة لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر و الأطقم الطبية المتخصصة ، و أضافت بأنه سوف يكون هناك عدد من المواقع الأخرى داخل المحافظة جاري العمل على تجهيزها لتكون مراكز تقديم اللقاح ،حيث يُعد مركز محافظة جدة ثاني مركز من مناطق و محافظات المملكة بعد الرياض لتلقي اللقاح.