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2020-12-24 شاهد.. مقاتلات التحالف تستهدف معدات الميليشيا الحوثية بمأرب والجوف متابعات الخليج 365 - الرياض شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن العديد من الغارات الجوية مستهدفة عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية لمدعومة من إيران وكذلك معداتها وعتادها العسكري، مع استمرار محاولاتها وعملياتها الإرهابية ضد المدنيين في مأرب والجوف. ويأتي دعم التحالف بهذه العمليات ضمن عمليات الإسناد الجوي لأبطال الجيش الوطني اليمني في محافظتي مأرب والجوف.



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