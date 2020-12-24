فيديو.. ضبط وافدين و7 خادمات هاربات بشقة سكنية في الرياض

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض من القبض على وافدين من الجنسية الهندية يقومان بإغواء العاملات المنزليات على الهرب وإيوائهن في شقة سكنية تمهيدًا لإعادة تشغيلهن.

وبعد اكتمال الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تم دهم الموقع والقبض على الوافدين بصحبة 7 نساء بينهن 6 من الجنسية الهندية وواحدة من الجنسية السيرلانكية.

