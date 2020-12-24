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WhatsApp يختبر تزامن ميزة مكالمات الويب مع خاصية الأجهزة المتعددة
ترجح التكهنات أن التحديث في المرحلة الأخيرة قبل طرحه رسميًا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود
يعمل تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك على خاصية دعم الأجهزة المتعددة منذ فترة، وكذلك أيضًا ميزة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر إصدار سطح المكتب، والآن يختبر كيف سيتم التوفيق بينهما في آن واحد.
ووفقًا لتغريدة جديدة من موقع WABetaInfo المتتبع تحديثات ومميزات تطبيق WhatsApp، فإن المطورين يختبرون كيفية عمل المكالمات بنوعيها المسموع والمرئي عبر إصدار سطح المكتب في الوقت الذي يكون فيه الحساب مربوطًا بأكثر من جهاز.
على سبيل المثال، إذا قام مستخدم ماسنجر، التابع أيضًا لفيسبوك، بفتح التطبيق على أكثر من جهاز، وليكن اللاب توب والهاتف الذكي، فإنه عند تلقي مكالمة يستطيع سماع النغمة المميزة للرنين على كلا الجهازين.
وتختبر شركة WhatsApp حاليًا كيفية عمل المكالمات عندما يتعين على المستخدم تشغيل نفس الحساب عبر أجهزة مختلفة، وقال الموقع التكنولوجي إن ميزة الدعم الأجهزة المتعددة ستسمح لمكالمات الصوت والفيديو بالرنين عبر الأجهزة في نفس الوقت وسيكون لدى المستخدم خيار الرد على الجهاز الذي يفضله.
وووفقًا لـ WABetaInfo، تم اختبار الميزة الأسبوع الماضي وما زال لا يوجد تاريخ إصدار رسمي لها، لكن التكهنات ترجح أن ميزة دعم الأجهزة المتعددة في المرحلة الأخيرة من طرحها لمستخدمي الإصدار التجريبي من أندرويد.
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