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الحالات النشطة 2958 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ52 حالة
إجمالي الوفيات 6159 وحصيلة التعافي 352608
متابعات الخليج 365 - الرياض
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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (190) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (352608) حالات.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2958) حالة من بينها (380) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (361725) حالة، توفي منهم (6159) حالة.
توزيع إصابات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (189) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 52، مكة المكرمة 38، المنطقة الشرقية 32، منطقة المدينة المنورة 30، منطقة القصيم 9.
كما تم رصد عدد من الحالات المتفرقة في باقي المناطق كما يلي:
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