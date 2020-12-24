وزير الصحة يجدد الدعوة : سجِّلوا للحصول على لقاح كورونا

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، دعوة المقيمين والمواطنين إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا بالتزامن مع افتتاح مراكز التطعيمات في المدن والمناطق المختلفة.

وقال الربيعة: ولله الحمد تم تدشين ثاني مركز للقاحات كورونا (كوفيد-١٩) في المملكة بمحافظة جدة، وسيتم قريبًا بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

وتابع وزير الصحة : أدعو الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

يذكر أنه تم ظهر اليوم الخميس تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة وبدء حملة التطعيم بلقاح كوفيد 19 وذلك في مركز اللقاحات في مطار الملك عبد العزيز، حيث تم إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا.

ونصحت “الصحة” المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.



